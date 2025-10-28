قیمت لحظه‌ ای poors امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت POORS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت POORS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای poors امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت POORS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت POORS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره POORS

اطلاعات قیمت POORS

توکنومیکس POORS

پیش‌بینی قیمت POORS

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو poors

قیمت poors (POORS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 POORS به USD:

--
----
+4.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای poors (POORS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:11:02 (UTC+8)

اطلاعات قیمت poors (POORS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-6.19%

+4.56%

+43.73%

+43.73%

قیمت لحظه‌ ای poors (POORS) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، POORS در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته POORS برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، POORS در یک ساعت گذشته -6.19%، در 24 ساعت گذشته +4.56% و در 7 روز گذشته +43.73% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار poors (POORS)

$ 15.40K
$ 15.40K$ 15.40K

--
----

$ 15.40K
$ 15.40K$ 15.40K

996.88M
996.88M 996.88M

996,879,962.5753491
996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

ارزش بازار فعلی poors برابر است با $ 15.40K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POORS برابر است با 996.88M، و عرضه کل آن 996879962.5753491 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.40K است.

تاریخچه قیمت poors (POORS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت poors به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت poors به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت poors به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت poors به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+4.56%
30 روز$ 0-82.74%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

poorsPOORS چیست

Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت poors (USD)

ارزش poors (POORS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از poors (POORS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت poors را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت poors را بررسی کنید!

POORS به ارزهای محلی

توکنومیکس poors (POORS)

درک، توکنومیکس poors (POORS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POORS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره poors (POORS)

امروز poors (POORS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای POORS به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی POORS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی POORS نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار poors چقدر است؟
ارزش بازار POORS برابر است با $ 15.40K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش POORS چقدر است؟
عرضه در گردش POORS برابر است با 996.88M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت POORS چقدر بوده است؟
POORS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت POORS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
POORS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات POORS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POORS برابر است با -- USD.
آیا POORS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد POORS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POORS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:11:02 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به poors (POORS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,820.09
$113,820.09$113,820.09

-0.99%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,078.63
$4,078.63$4,078.63

-2.26%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05390
$0.05390$0.05390

-3.24%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.37
$199.37$199.37

-0.36%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3181
$4.3181$4.3181

-16.73%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,078.63
$4,078.63$4,078.63

-2.26%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,820.09
$113,820.09$113,820.09

-0.99%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.37
$199.37$199.37

-0.36%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6215
$2.6215$2.6215

-1.49%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,126.10
$1,126.10$1,126.10

-1.53%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001103
$0.001103$0.001103

+83.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001980
$0.0000000000000001980$0.0000000000000001980

+1,716.51%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1635
$0.1635$0.1635

+227.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04425
$0.04425$0.04425

+121.25%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000212
$0.0000000000212$0.0000000000212

+107.84%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03424
$0.03424$0.03424

+83.88%