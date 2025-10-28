PolkaBridgePBR چیست

PolkaBridge is a decentralized all-in-one application platform. One of PolkaBridge’s most noticeable product is PolkaBridge DEX - a decentralized exchange that allows users to swap tokens on Polkadot to other ones on other blockchain platforms without any centralized organizations. In addition, with the smart deflationary farming mechanism, liquidity providers can earn more rewards than they think. In future, we will launch Lending, Launchpad, Predict and more to scale up ecosystem. PolkaBridge is a decentralized all-in-one application platform. One of PolkaBridge’s most noticeable product is PolkaBridge DEX - a decentralized exchange that allows users to swap tokens on Polkadot to other ones on other blockchain platforms without any centralized organizations. In addition, with the smart deflationary farming mechanism, liquidity providers can earn more rewards than they think. In future, we will launch Lending, Launchpad, Predict and more to scale up ecosystem.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع PolkaBridge (PBR) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PolkaBridge (USD)

ارزش PolkaBridge (PBR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PolkaBridge (PBR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PolkaBridge را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PolkaBridge را بررسی کنید!

PBR به ارزهای محلی

توکنومیکس PolkaBridge (PBR)

درک، توکنومیکس PolkaBridge (PBR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PBR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PolkaBridge (PBR) امروز PolkaBridge (PBR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PBR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PBR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PBR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PolkaBridge چقدر است؟ ارزش بازار PBR برابر است با $ 42.34K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PBR چقدر است؟ عرضه در گردش PBR برابر است با 72.18M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PBR چقدر بوده است؟ PBR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 3.95 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PBR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PBR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PBR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PBR برابر است با -- USD . آیا PBR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PBR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PBR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PolkaBridge (PBR)