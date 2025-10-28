قیمت POLAR AI (POLAR)
-0.29%
-7.48%
-28.43%
-28.43%
قیمت لحظه ای POLAR AI (POLAR) برابر است با $0.0001358. در 24 ساعت گذشته، POLAR در بازه قیمتی حداقل $ 0.00013613 تا حداکثر $ 0.00015281 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته POLAR برابر با $ 0.00025265 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00013613 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، POLAR در یک ساعت گذشته -0.29%، در 24 ساعت گذشته -7.48% و در 7 روز گذشته -28.43% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی POLAR AI برابر است با $ 135.80K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POLAR برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 135.80K است.
امروز، تغییر قیمت POLAR AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت POLAR AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت POLAR AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت POLAR AI به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-7.48%
|30 روز
|$ 0
|--
|60 روز
|$ 0
|--
|90 روز
|$ 0
|--
POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.
