قیمت POLAR AI (POLAR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 POLAR به USD:

$0.0001365
$0.0001365$0.0001365
-7.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای POLAR AI (POLAR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:10:27 (UTC+8)

اطلاعات قیمت POLAR AI (POLAR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00013613
$ 0.00013613$ 0.00013613
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00015281
$ 0.00015281$ 0.00015281
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00013613
$ 0.00013613$ 0.00013613

$ 0.00015281
$ 0.00015281$ 0.00015281

$ 0.00025265
$ 0.00025265$ 0.00025265

$ 0.00013613
$ 0.00013613$ 0.00013613

-0.29%

-7.48%

-28.43%

-28.43%

قیمت لحظه‌ ای POLAR AI (POLAR) برابر است با $0.0001358. در 24 ساعت گذشته، POLAR در بازه قیمتی حداقل $ 0.00013613 تا حداکثر $ 0.00015281 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته POLAR برابر با $ 0.00025265 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00013613 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، POLAR در یک ساعت گذشته -0.29%، در 24 ساعت گذشته -7.48% و در 7 روز گذشته -28.43% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار POLAR AI (POLAR)

$ 135.80K
$ 135.80K$ 135.80K

--
----

$ 135.80K
$ 135.80K$ 135.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی POLAR AI برابر است با $ 135.80K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POLAR برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 135.80K است.

تاریخچه قیمت POLAR AI (POLAR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت POLAR AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت POLAR AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت POLAR AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت POLAR AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-7.48%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

POLAR AIPOLAR چیست

POLAR AI is a decentralized AI agent ecosystem built on the Berachain blockchain, designed to empower users with intelligent, on-chain analytics and trading insights in the cryptocurrency space. Inspired by advanced AI models like aixbt and powered by the Tedism framework, POLAR AI functions as a specialized bear-themed intelligence tool that excels in "down-only chart analysis"—a methodical approach to identifying undervalued opportunities during market downturns. The project leverages multi-chain data aggregation to monitor real-time metrics such as price action, volume anomalies, RSI momentum, and EMA alignments across assets like $BERA and other tokens. At its core, POLAR AI serves as a utility-driven platform where $POLAR token holders gain access to actionable signals, such as entry/exit recommendations, risk management via ATR-based stop-losses, and sentiment analysis derived from on-chain and social data sources. For instance, the agent scans for bullish structures (e.g., EMA16 > EMA64 > EMA256) and flags high-potential trades, like longing $EDEN at $0.0900 with a take-profit at $0.1019. This democratizes sophisticated trading strategies, making them accessible to retail users without requiring advanced technical expertise. The ecosystem emphasizes community-driven growth, with integrations into Berachain's DeFi primitives like KodiakFi for seamless swaps and liquidity provision. $POLAR tokens facilitate governance votes on agent upgrades, staking for enhanced signal accuracy, and rewards for contributors who validate predictions through Proof-of-Liquidity mechanisms. By focusing on bear-market resilience, POLAR AI addresses a key pain point in crypto: navigating volatility with data-backed conviction rather than hype. As Berachain's native AI layer, it aligns with the chain's proof-of-liquidity consensus, where token utility directly correlates with network participation and yield generation. This creates a symbiotic loop: users provide liquidity to fuel the AI's computations, while the agent optimizes returns to sustain ecosystem health.

منبع POLAR AI (POLAR)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت POLAR AI (USD)

ارزش POLAR AI (POLAR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از POLAR AI (POLAR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت POLAR AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت POLAR AI را بررسی کنید!

POLAR به ارزهای محلی

توکنومیکس POLAR AI (POLAR)

درک، توکنومیکس POLAR AI (POLAR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده POLAR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره POLAR AI (POLAR)

امروز POLAR AI (POLAR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای POLAR به واحد USD برابر است با 0.0001358 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی POLAR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی POLAR نسبت به USD برابر است با $ 0.0001358. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار POLAR AI چقدر است؟
ارزش بازار POLAR برابر است با $ 135.80K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش POLAR چقدر است؟
عرضه در گردش POLAR برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت POLAR چقدر بوده است؟
POLAR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00025265 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت POLAR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
POLAR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00013613 USD رسید.
حجم معاملات POLAR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای POLAR برابر است با -- USD.
آیا POLAR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد POLAR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت POLAR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:10:27 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

