قیمت لحظه‌ ای PokPok Agent Brain by Virtuals امروز برابر است با 0.00252008 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت CTDA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت CTDA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره CTDA

اطلاعات قیمت CTDA

وب‌سایت رسمی CTDA

توکنومیکس CTDA

پیش‌بینی قیمت CTDA

لوگو PokPok Agent Brain by Virtuals

قیمت PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 CTDA به USD:

$0.00252008
$0.00252008$0.00252008
-15.20%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:03:59 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00241832
$ 0.00241832$ 0.00241832
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00299384
$ 0.00299384$ 0.00299384
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00241832
$ 0.00241832$ 0.00241832

$ 0.00299384
$ 0.00299384$ 0.00299384

$ 0.01343034
$ 0.01343034$ 0.01343034

$ 0.00120611
$ 0.00120611$ 0.00120611

-2.55%

-15.24%

+27.15%

+27.15%

قیمت لحظه‌ ای PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) برابر است با $0.00252008. در 24 ساعت گذشته، CTDA در بازه قیمتی حداقل $ 0.00241832 تا حداکثر $ 0.00299384 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته CTDA برابر با $ 0.01343034 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00120611 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، CTDA در یک ساعت گذشته -2.55%، در 24 ساعت گذشته -15.24% و در 7 روز گذشته +27.15% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

$ 406.82K
$ 406.82K$ 406.82K

--
----

$ 2.52M
$ 2.52M$ 2.52M

161.53M
161.53M 161.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PokPok Agent Brain by Virtuals برابر است با $ 406.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CTDA برابر است با 161.53M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.52M است.

تاریخچه قیمت PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت PokPok Agent Brain by Virtuals به USD به میزان $ -0.000453451320625508 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت PokPok Agent Brain by Virtuals به USD به میزان $ -0.0011080733 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت PokPok Agent Brain by Virtuals به USD به میزان $ -0.0018706067 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت PokPok Agent Brain by Virtuals به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000453451320625508-15.24%
30 روز$ -0.0011080733-43.96%
60 روز$ -0.0018706067-74.22%
90 روز$ 0--

PokPok Agent Brain by VirtualsCTDA چیست

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PokPok Agent Brain by Virtuals (USD)

ارزش PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PokPok Agent Brain by Virtuals را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PokPok Agent Brain by Virtuals را بررسی کنید!

CTDA به ارزهای محلی

توکنومیکس PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

درک، توکنومیکس PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CTDA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

امروز PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای CTDA به واحد USD برابر است با 0.00252008 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی CTDA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی CTDA نسبت به USD برابر است با $ 0.00252008. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PokPok Agent Brain by Virtuals چقدر است؟
ارزش بازار CTDA برابر است با $ 406.82K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش CTDA چقدر است؟
عرضه در گردش CTDA برابر است با 161.53M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت CTDA چقدر بوده است؟
CTDA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01343034 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت CTDA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
CTDA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00120611 USD رسید.
حجم معاملات CTDA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CTDA برابر است با -- USD.
آیا CTDA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد CTDA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CTDA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:03:59 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

$113,934.25
$4,102.18
$0.05577
$201.27
$4.2520
$4,102.18
$113,934.25
$201.27
$2.6332
$1,141.70
$0.00000
$0.000
$0.00000
$0.00000
$0.001090
$0.0000000000000001482
$0.1646
$0.04590
$0.03745
$0.0000000000205
