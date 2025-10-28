PokPok Agent Brain by VirtualsCTDA چیست

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation. Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income. At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA). The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution. PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

منبع PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) وب سایت رسمی

CTDA به ارزهای محلی

توکنومیکس PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

درک، توکنومیکس PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده CTDA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) امروز PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای CTDA به واحد USD برابر است با 0.00252008 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی CTDA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00252008 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی CTDA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PokPok Agent Brain by Virtuals چقدر است؟ ارزش بازار CTDA برابر است با $ 406.82K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش CTDA چقدر است؟ عرضه در گردش CTDA برابر است با 161.53M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت CTDA چقدر بوده است؟ CTDA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01343034 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت CTDA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ CTDA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00120611 USD رسید. حجم معاملات CTDA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای CTDA برابر است با -- USD . آیا CTDA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد CTDA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت CTDA مراجعه کنید.

