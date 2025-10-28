PLYR L1PLYR چیست

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved! PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت PLYR L1 (USD)

ارزش PLYR L1 (PLYR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PLYR L1 (PLYR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PLYR L1 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PLYR L1 را بررسی کنید!

PLYR به ارزهای محلی

توکنومیکس PLYR L1 (PLYR)

درک، توکنومیکس PLYR L1 (PLYR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PLYR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PLYR L1 (PLYR) امروز PLYR L1 (PLYR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PLYR به واحد USD برابر است با 0.00188333 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PLYR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00188333 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PLYR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PLYR L1 چقدر است؟ ارزش بازار PLYR برابر است با $ 230.11K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PLYR چقدر است؟ عرضه در گردش PLYR برابر است با 122.18M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PLYR چقدر بوده است؟ PLYR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02441299 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PLYR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PLYR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000707 USD رسید. حجم معاملات PLYR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PLYR برابر است با -- USD . آیا PLYR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PLYR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PLYR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PLYR L1 (PLYR)