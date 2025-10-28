قیمت لحظه‌ ای PLYR L1 امروز برابر است با 0.00188333 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PLYR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PLYR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای PLYR L1 امروز برابر است با 0.00188333 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PLYR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PLYR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره PLYR

اطلاعات قیمت PLYR

وایت‌ پیپر PLYR

وب‌سایت رسمی PLYR

توکنومیکس PLYR

پیش‌بینی قیمت PLYR

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو PLYR L1

قیمت PLYR L1 (PLYR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PLYR به USD:

$0.00188333
$0.00188333$0.00188333
-54.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای PLYR L1 (PLYR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:03:53 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PLYR L1 (PLYR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00178346
$ 0.00178346$ 0.00178346
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00424058
$ 0.00424058$ 0.00424058
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00178346
$ 0.00178346$ 0.00178346

$ 0.00424058
$ 0.00424058$ 0.00424058

$ 0.02441299
$ 0.02441299$ 0.02441299

$ 0.0000707
$ 0.0000707$ 0.0000707

+0.56%

-54.46%

-26.77%

-26.77%

قیمت لحظه‌ ای PLYR L1 (PLYR) برابر است با $0.00188333. در 24 ساعت گذشته، PLYR در بازه قیمتی حداقل $ 0.00178346 تا حداکثر $ 0.00424058 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PLYR برابر با $ 0.02441299 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0000707 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PLYR در یک ساعت گذشته +0.56%، در 24 ساعت گذشته -54.46% و در 7 روز گذشته -26.77% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PLYR L1 (PLYR)

$ 230.11K
$ 230.11K$ 230.11K

--
----

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

122.18M
122.18M 122.18M

749,980,955.4992332
749,980,955.4992332 749,980,955.4992332

ارزش بازار فعلی PLYR L1 برابر است با $ 230.11K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PLYR برابر است با 122.18M، و عرضه کل آن 749980955.4992332 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.41M است.

تاریخچه قیمت PLYR L1 (PLYR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت PLYR L1 به USD به میزان $ -0.002252548267367994 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت PLYR L1 به USD به میزان $ -0.0007934237 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت PLYR L1 به USD به میزان $ -0.0003624265 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت PLYR L1 به USD به میزان $ -0.003743157248794478 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.002252548267367994-54.46%
30 روز$ -0.0007934237-42.12%
60 روز$ -0.0003624265-19.24%
90 روز$ -0.003743157248794478-66.52%

PLYR L1PLYR چیست

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت PLYR L1 (USD)

ارزش PLYR L1 (PLYR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PLYR L1 (PLYR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PLYR L1 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PLYR L1 را بررسی کنید!

PLYR به ارزهای محلی

توکنومیکس PLYR L1 (PLYR)

درک، توکنومیکس PLYR L1 (PLYR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PLYR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PLYR L1 (PLYR)

امروز PLYR L1 (PLYR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PLYR به واحد USD برابر است با 0.00188333 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PLYR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PLYR نسبت به USD برابر است با $ 0.00188333. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PLYR L1 چقدر است؟
ارزش بازار PLYR برابر است با $ 230.11K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PLYR چقدر است؟
عرضه در گردش PLYR برابر است با 122.18M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PLYR چقدر بوده است؟
PLYR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02441299 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PLYR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PLYR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000707 USD رسید.
حجم معاملات PLYR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PLYR برابر است با -- USD.
آیا PLYR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PLYR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PLYR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:03:53 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PLYR L1 (PLYR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,934.25
$113,934.25$113,934.25

-0.90%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,102.18
$4,102.18$4,102.18

-1.69%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05577
$0.05577$0.05577

+0.10%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.27
$201.27$201.27

+0.57%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2520
$4.2520$4.2520

-18.01%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,102.18
$4,102.18$4,102.18

-1.69%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,934.25
$113,934.25$113,934.25

-0.90%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.27
$201.27$201.27

+0.57%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6332
$2.6332$2.6332

-1.05%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,141.70
$1,141.70$1,141.70

-0.17%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001090
$0.001090$0.001090

+81.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1646
$0.1646$0.1646

+229.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04590
$0.04590$0.04590

+129.50%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000205
$0.0000000000205$0.0000000000205

+100.98%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03745
$0.03745$0.03745

+101.12%