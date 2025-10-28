PLURcoinPLUR چیست

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world. At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods. PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly. The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives. PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles. In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape. منبع PLURcoin (PLUR) وب سایت رسمی

PLUR به ارزهای محلی

توکنومیکس PLURcoin (PLUR)

درک، توکنومیکس PLURcoin (PLUR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PLUR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PLURcoin (PLUR) امروز PLURcoin (PLUR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PLUR به واحد USD برابر است با 0.00017206 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PLUR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00017206 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PLUR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PLURcoin چقدر است؟ ارزش بازار PLUR برابر است با $ 188.75K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PLUR چقدر است؟ عرضه در گردش PLUR برابر است با 1.10B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PLUR چقدر بوده است؟ PLUR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00022573 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PLUR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PLUR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00015891 USD رسید. حجم معاملات PLUR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PLUR برابر است با -- USD . آیا PLUR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PLUR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PLUR مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PLURcoin (PLUR)