قیمت لحظه‌ ای PLURcoin امروز برابر است با 0.00017206 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PLUR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PLUR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای PLURcoin امروز برابر است با 0.00017206 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PLUR به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PLUR را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره PLUR

اطلاعات قیمت PLUR

وب‌سایت رسمی PLUR

توکنومیکس PLUR

پیش‌بینی قیمت PLUR

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو PLURcoin

قیمت PLURcoin (PLUR)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PLUR به USD:

$0.00017206
$0.00017206$0.00017206
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای PLURcoin (PLUR)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:10:13 (UTC+8)

اطلاعات قیمت PLURcoin (PLUR) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00022573
$ 0.00022573$ 0.00022573

$ 0.00015891
$ 0.00015891$ 0.00015891

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای PLURcoin (PLUR) برابر است با $0.00017206. در 24 ساعت گذشته، PLUR در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PLUR برابر با $ 0.00022573 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00015891 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PLUR در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار PLURcoin (PLUR)

$ 188.75K
$ 188.75K$ 188.75K

--
----

$ 9.65M
$ 9.65M$ 9.65M

1.10B
1.10B 1.10B

56,097,013,924.83797
56,097,013,924.83797 56,097,013,924.83797

ارزش بازار فعلی PLURcoin برابر است با $ 188.75K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PLUR برابر است با 1.10B، و عرضه کل آن 56097013924.83797 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.65M است.

تاریخچه قیمت PLURcoin (PLUR) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت PLURcoin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت PLURcoin به USD به میزان $ -0.0000391402 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت PLURcoin به USD به میزان $ -0.0000392317 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت PLURcoin به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0000391402-22.74%
60 روز$ -0.0000392317-22.80%
90 روز$ 0--

PLURcoinPLUR چیست

PLURcoin is a community-driven cryptocurrency designed to power transactions within the music, entertainment, and festival ecosystems. Built on secure and efficient blockchain technology, PLURcoin enables fast, transparent, and decentralized payments while fostering a global culture of Peace, Love, Unity, and Respect (PLUR) — values that have long been the foundation of dance music and festival culture around the world.

At its core, PLURcoin seeks to become the native digital currency of the entertainment industry, particularly within the electronic dance music (EDM) space. The project’s mission is to bring blockchain benefits to real-world communities that gather around music, art, and shared experiences. By offering an efficient and borderless means of payment, PLURcoin aims to make it easier for fans to buy event tickets, merchandise, and artist-related products, while reducing transaction fees and improving accessibility compared to traditional payment methods.

PLURcoin goes beyond just being a payment method — it is designed to create an entire ecosystem where fans, artists, and event organizers can engage in new and meaningful ways. Through the PLUR Wallet, token holders will soon have access to exclusive digital drops from leading EDM artists, including collectibles, unreleased music, and premium content. These initiatives will provide fans with deeper connections to the artists and events they love, while giving creators a new, blockchain-enabled channel to reward their supporters directly.

The project is actively pursuing partnerships with major EDM festivals around the world, seeking to integrate PLURcoin as a native payment solution at live events. This means fans may one day use PLURcoin not only for online purchases but also for on-site transactions, creating a seamless and modern festival experience. The PLURcoin roadmap also envisions community governance features, where token holders will be able to participate in decision-making processes, such as voting on future partnerships, event sponsorships, or charitable initiatives.

PLURcoin’s commitment to transparency, decentralization, and community participation sets it apart from many other cryptocurrencies. A significant portion of the token supply has already been burned to increase scarcity and demonstrate the team’s dedication to long-term value, while a portion of tokens remains locked for charitable purposes aligned with PLUR principles.

In summary, PLURcoin is about much more than cryptocurrency — it is about uniting a global community under a shared ethos of Peace, Love, Unity, and Respect, using blockchain technology to empower fans, artists, and organizers in the modern entertainment landscape.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع PLURcoin (PLUR)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PLURcoin (USD)

ارزش PLURcoin (PLUR) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PLURcoin (PLUR) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PLURcoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PLURcoin را بررسی کنید!

PLUR به ارزهای محلی

توکنومیکس PLURcoin (PLUR)

درک، توکنومیکس PLURcoin (PLUR) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PLUR بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PLURcoin (PLUR)

امروز PLURcoin (PLUR) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PLUR به واحد USD برابر است با 0.00017206 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PLUR نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PLUR نسبت به USD برابر است با $ 0.00017206. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار PLURcoin چقدر است؟
ارزش بازار PLUR برابر است با $ 188.75K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PLUR چقدر است؟
عرضه در گردش PLUR برابر است با 1.10B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PLUR چقدر بوده است؟
PLUR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00022573 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PLUR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PLUR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00015891 USD رسید.
حجم معاملات PLUR چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PLUR برابر است با -- USD.
آیا PLUR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PLUR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PLUR مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:10:13 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PLURcoin (PLUR)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,780.62
$113,780.62$113,780.62

-1.03%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,080.02
$4,080.02$4,080.02

-2.22%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05289
$0.05289$0.05289

-5.06%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.31
$199.31$199.31

-0.39%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2754
$4.2754$4.2754

-17.56%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,080.02
$4,080.02$4,080.02

-2.22%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,780.62
$113,780.62$113,780.62

-1.03%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.31
$199.31$199.31

-0.39%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6225
$2.6225$2.6225

-1.45%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,126.73
$1,126.73$1,126.73

-1.48%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001103
$0.001103$0.001103

+83.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001899
$0.0000000000000001899$0.0000000000000001899

+1,642.20%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1657
$0.1657$0.1657

+231.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04427
$0.04427$0.04427

+121.35%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000193
$0.0000000000193$0.0000000000193

+89.21%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03417
$0.03417$0.03417

+83.51%