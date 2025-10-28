Plume Staked ETHPETH چیست

پیش‌ بینی قیمت Plume Staked ETH (USD)

ارزش Plume Staked ETH (PETH) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Plume Staked ETH (PETH) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Plume Staked ETH را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Plume Staked ETH را بررسی کنید!

PETH به ارزهای محلی

توکنومیکس Plume Staked ETH (PETH)

درک، توکنومیکس Plume Staked ETH (PETH) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PETH بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Plume Staked ETH (PETH) امروز Plume Staked ETH (PETH) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PETH به واحد USD برابر است با 4,023.24 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PETH نسبت به USD چقدر است؟ $ 4,023.24 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PETH نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Plume Staked ETH چقدر است؟ ارزش بازار PETH برابر است با $ 201.43K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PETH چقدر است؟ عرضه در گردش PETH برابر است با 50.07 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PETH چقدر بوده است؟ PETH به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4,947.99 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PETH در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PETH به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 3,366.9 USD رسید. حجم معاملات PETH چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PETH برابر است با -- USD . آیا PETH در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PETH در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PETH مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Plume Staked ETH (PETH)