قیمت امروز PLEB INDEX

قیمت لحظه‌ ای PLEB INDEX (PLEB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PLEB به USD برابر با $ 0 برای هر PLEB می‌ باشد.

توکن PLEB INDEX در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,258.06 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B PLEB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PLEB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PLEB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار PLEB INDEX (PLEB)

ارزش بازار $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی PLEB INDEX برابر است با $ 15.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PLEB برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.26K است.