قیمت امروز Platform of meme coins

قیمت لحظه‌ ای Platform of meme coins (PAYU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PAYU به USD برابر با $ 0 برای هر PAYU می‌ باشد.

توکن Platform of meme coins در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 583,835 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 543.21T PAYU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PAYU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PAYU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -8.25% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Platform of meme coins (PAYU)

ارزش بازار $ 583.84K$ 583.84K $ 583.84K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 583.84K$ 583.84K $ 583.84K سرمایه در گردش 543.21T 543.21T 543.21T عرضه کل 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0 543,210,987,654,321.0

ارزش بازار فعلی Platform of meme coins برابر است با $ 583.84K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PAYU برابر است با 543.21T، و عرضه کل آن 543210987654321.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 583.84K است.