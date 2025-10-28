PlantfunPLANTFUN چیست

Changing the planet one coin at a time. We plant trees 24/7 o our livestream, do charity donations, community events, and collaboration with local schools for tree planting. 🌱Planted around 700 trees so far, seedlings we planted includes: Mangroves, Almond, Java Plum, Coconuts, Tangerine, Star Apple, Avocado, Guava, Cranberry, and Narra. 🌱Donated more than 2k USD to #teamtrees, basically planting 2k trees with our donation. 🌱Donated around 5k USD to other Charity Organizations. 🌱Gaveaway more than 1k USD to Community Events includes "Plant to Win" and more

درک، توکنومیکس Plantfun (PLANTFUN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PLANTFUN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Plantfun (PLANTFUN) امروز Plantfun (PLANTFUN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PLANTFUN به واحد USD برابر است با 0.00000784 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PLANTFUN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000784 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PLANTFUN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Plantfun چقدر است؟ ارزش بازار PLANTFUN برابر است با $ 7.81K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PLANTFUN چقدر است؟ عرضه در گردش PLANTFUN برابر است با 991.43M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PLANTFUN چقدر بوده است؟ PLANTFUN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00016458 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PLANTFUN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PLANTFUN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000769 USD رسید. حجم معاملات PLANTFUN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PLANTFUN برابر است با -- USD . آیا PLANTFUN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PLANTFUN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PLANTFUN مراجعه کنید.

