قیمت لحظه‌ ای Planet Horse V2 امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PHORSE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PHORSE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Planet Horse V2 امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PHORSE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PHORSE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره PHORSE

اطلاعات قیمت PHORSE

وب‌سایت رسمی PHORSE

توکنومیکس PHORSE

پیش‌بینی قیمت PHORSE

لوگو Planet Horse V2

قیمت Planet Horse V2 (PHORSE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PHORSE به USD:

$0.00021566
-6.90%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Planet Horse V2 (PHORSE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:09:53 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Planet Horse V2 (PHORSE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0
$ 0.00181314
$ 0
-0.51%

-6.92%

+75.76%

+75.76%

قیمت لحظه‌ ای Planet Horse V2 (PHORSE) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، PHORSE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PHORSE برابر با $ 0.00181314 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PHORSE در یک ساعت گذشته -0.51%، در 24 ساعت گذشته -6.92% و در 7 روز گذشته +75.76% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Planet Horse V2 (PHORSE)

$ 65.18K
--
$ 65.18K
300.00M
300,000,000.0
ارزش بازار فعلی Planet Horse V2 برابر است با $ 65.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PHORSE برابر است با 300.00M، و عرضه کل آن 300000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 65.18K است.

تاریخچه قیمت Planet Horse V2 (PHORSE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Planet Horse V2 به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Planet Horse V2 به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Planet Horse V2 به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Planet Horse V2 به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-6.92%
30 روز$ 0-58.29%
60 روز$ 0-86.23%
90 روز$ 0--

Planet Horse V2PHORSE چیست

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Planet Horse V2 (PHORSE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Planet Horse V2 (USD)

ارزش Planet Horse V2 (PHORSE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Planet Horse V2 (PHORSE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Planet Horse V2 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Planet Horse V2 را بررسی کنید!

PHORSE به ارزهای محلی

توکنومیکس Planet Horse V2 (PHORSE)

درک، توکنومیکس Planet Horse V2 (PHORSE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PHORSE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Planet Horse V2 (PHORSE)

امروز Planet Horse V2 (PHORSE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PHORSE به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PHORSE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PHORSE نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Planet Horse V2 چقدر است؟
ارزش بازار PHORSE برابر است با $ 65.18K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PHORSE چقدر است؟
عرضه در گردش PHORSE برابر است با 300.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PHORSE چقدر بوده است؟
PHORSE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00181314 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PHORSE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PHORSE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات PHORSE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PHORSE برابر است با -- USD.
آیا PHORSE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PHORSE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PHORSE مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

