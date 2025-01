Planet HaresHAC چیست

Planet Hares is a metaverse ecosystem platform that empowers Web3 projects based on blockchain technology and entertainment culture. It aims to create a diverse and open metaverse by integrating various communities and organizations, providing entertainment application scenarios and services. HAC is the utility token within the Planet Hares metaverse platform. Users can use HAC to purchase assets within the Hareverse and pay for service fees, among other things.

