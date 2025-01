PixelSwapPIX چیست

PixelSwap is a distinguished modular DEX built on the TON blockchain. Audited by a leading global agency, PixelSwap prioritizes smart contract security as a cornerstone of the project, demonstrating this commitment through significant advancements in security infrastructure. PixelSwap's innovative layered architecture supports a variety of algorithms, including weighted pools and LBP launches. Moreover, PixelSwap facilitates atomic transactions, enabling the execution of complex DeFi scenarios. We aspire to be one of the most secure projects in the DeFi space and to contribute to the overall security development of the TON ecosystem.

منبع PixelSwap (PIX) وب سایت رسمی