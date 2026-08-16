قیمت امروز Pippkin The Horse

قیمت لحظه‌ ای Pippkin The Horse (PIPPKIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.70% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIPPKIN به USD برابر با $ 0 برای هر PIPPKIN می‌ باشد.

توکن Pippkin The Horse در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 14,610.56 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 988.74M PIPPKIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIPPKIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00479204 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIPPKIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -13.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Pippkin The Horse (PIPPKIN)

ارزش بازار $ 14.61K$ 14.61K $ 14.61K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 14.61K$ 14.61K $ 14.61K سرمایه در گردش 988.74M 988.74M 988.74M عرضه کل 988,736,838.081068 988,736,838.081068 988,736,838.081068

ارزش بازار فعلی Pippkin The Horse برابر است با $ 14.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PIPPKIN برابر است با 988.74M، و عرضه کل آن 988736838.081068 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 14.61K است.