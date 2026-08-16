قیمت امروز Ping Ping and Fu Shuang

قیمت لحظه‌ ای Ping Ping and Fu Shuang (熊猫) در حال حاضر برابر با $ 0.00128155 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.46% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 熊猫 به USD برابر با $ 0.00128155 برای هر 熊猫 می‌ باشد.

توکن Ping Ping and Fu Shuang در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,280,917 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.67M 熊猫 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 熊猫 در بازه‌ ای بین $ 0.00121969 (حداقل) و $ 0.00162095 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00256112 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 熊猫 طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -34.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 33.67K رسیده است.

اطلاعات بازار Ping Ping and Fu Shuang (熊猫)

ارزش بازار $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M حجم (24 ساعته) $ 33.67K$ 33.67K $ 33.67K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M سرمایه در گردش 999.67M 999.67M 999.67M عرضه کل 999,673,699.453014 999,673,699.453014 999,673,699.453014

ارزش بازار فعلی Ping Ping and Fu Shuang برابر است با $ 1.28M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 33.67K. عرضه در گردش 熊猫 برابر است با 999.67M، و عرضه کل آن 999673699.453014 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.28M است.