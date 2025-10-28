PiggyCoinBSCPIGGYC چیست

We're a deflationary token that builds utility around our BTC and ETH reserves. Our main goal is to onboard newbies in the friendliest and safest way, that's why we launched our NFT book (definitely for dummies) on five chains one year ago. Our new swap generates revenue that combined with our taxes allow us to grow at a slow but steady pace; We're completely sustainable because our monthly expenses are really low.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PiggyCoinBSC (PIGGYC) امروز PiggyCoinBSC (PIGGYC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PIGGYC به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PIGGYC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PIGGYC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PiggyCoinBSC چقدر است؟ ارزش بازار PIGGYC برابر است با $ 214.25K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PIGGYC چقدر است؟ عرضه در گردش PIGGYC برابر است با 849.51B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PIGGYC چقدر بوده است؟ PIGGYC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PIGGYC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PIGGYC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PIGGYC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PIGGYC برابر است با -- USD . آیا PIGGYC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PIGGYC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PIGGYC مراجعه کنید.

