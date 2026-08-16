قیمت امروز Pigeon Doctor

قیمت لحظه‌ ای Pigeon Doctor (PIGEON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1,04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PIGEON به USD برابر با $ 0 برای هر PIGEON می‌ باشد.

توکن Pigeon Doctor در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 36.684 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999,88M PIGEON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PIGEON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00345467 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PIGEON طی یک ساعت گذشته به میزان +%0,25 و در هفت روز اخیر به میزان +%6,87 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Pigeon Doctor (PIGEON)

ارزش بازار $ 36,68K$ 36,68K $ 36,68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 36,68K$ 36,68K $ 36,68K سرمایه در گردش 999,88M 999,88M 999,88M عرضه کل 999.883.420,402051 999.883.420,402051 999.883.420,402051

ارزش بازار فعلی Pigeon Doctor برابر است با $ 36,68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PIGEON برابر است با 999,88M، و عرضه کل آن 999883420.402051 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 36,68K است.