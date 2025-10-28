PHUMPTOMPHUM چیست

PHUMPTOM (PHUM) is a meme token, the symbol of which is a phantom. The story of this character is built around trading, and according to legend, he was born on the pump platform.fun from the energy of green candles. Now it is a symbol of green charts, the keeper of green candles. His presence portends growth, and he brings good luck to traders. A positive character who tells his story like an adventure, generates memes where he always rushes to the aid of traders and gives good luck to holders.

منبع PHUMPTOM (PHUM) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PHUMPTOM (USD)

ارزش PHUMPTOM (PHUM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PHUMPTOM (PHUM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PHUMPTOM را بررسی کنید.

PHUM به ارزهای محلی

توکنومیکس PHUMPTOM (PHUM)

درک، توکنومیکس PHUMPTOM (PHUM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PHUM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PHUMPTOM (PHUM) امروز PHUMPTOM (PHUM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PHUM به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PHUM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PHUM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PHUMPTOM چقدر است؟ ارزش بازار PHUM برابر است با $ 5.16K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PHUM چقدر است؟ عرضه در گردش PHUM برابر است با 1000.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PHUM چقدر بوده است؟ PHUM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PHUM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PHUM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PHUM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PHUM برابر است با -- USD . آیا PHUM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PHUM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PHUM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PHUMPTOM (PHUM)