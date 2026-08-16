قیمت امروز Philip Morris xStock

قیمت لحظه‌ ای Philip Morris xStock (PMX) در حال حاضر برابر با $ 187.36 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PMX به USD برابر با $ 187.36 برای هر PMX می‌ باشد.

توکن Philip Morris xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 225,389 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.20K PMX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PMX در بازه‌ ای بین $ 187.35 (حداقل) و $ 187.37 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 289.84 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 144.78 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PMX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -35.44% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 470.74 رسیده است.

اطلاعات بازار Philip Morris xStock (PMX)

ارزش بازار $ 225.39K$ 225.39K $ 225.39K حجم (24 ساعته) $ 470.74$ 470.74 $ 470.74 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 86.92M$ 86.92M $ 86.92M سرمایه در گردش 1.20K 1.20K 1.20K عرضه کل 463,926.2250228814 463,926.2250228814 463,926.2250228814

ارزش بازار فعلی Philip Morris xStock برابر است با $ 225.39K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 470.74. عرضه در گردش PMX برابر است با 1.20K، و عرضه کل آن 463926.2250228814 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 86.92M است.