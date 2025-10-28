Pharmachain AIPHAI چیست

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur. The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030. The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people. It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people. Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity. The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire. Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19. Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds. However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it. Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted: "Whether it's a patient's cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide."

درک، توکنومیکس Pharmachain AI (PHAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PHAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pharmachain AI (PHAI) امروز Pharmachain AI (PHAI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PHAI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PHAI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PHAI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Pharmachain AI چقدر است؟ ارزش بازار PHAI برابر است با $ 107.66K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PHAI چقدر است؟ عرضه در گردش PHAI برابر است با 166.50M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PHAI چقدر بوده است؟ PHAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00142306 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PHAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PHAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PHAI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PHAI برابر است با -- USD . آیا PHAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PHAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PHAI مراجعه کنید.

