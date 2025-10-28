قیمت لحظه‌ ای Pharmachain AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PHAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PHAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Pharmachain AI امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PHAI به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PHAI را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

$0.00066246
$0.00066246
-7.30%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Pharmachain AI (PHAI)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:08:08 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Pharmachain AI (PHAI) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00142306
$ 0.00142306

$ 0
$ 0

+0.36%

-7.36%

+85.25%

+85.25%

قیمت لحظه‌ ای Pharmachain AI (PHAI) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، PHAI در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PHAI برابر با $ 0.00142306 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PHAI در یک ساعت گذشته +0.36%، در 24 ساعت گذشته -7.36% و در 7 روز گذشته +85.25% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Pharmachain AI (PHAI)

$ 107.66K
$ 107.66K

--
--

$ 646.58K
$ 646.58K

166.50M
166.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Pharmachain AI برابر است با $ 107.66K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PHAI برابر است با 166.50M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 646.58K است.

تاریخچه قیمت Pharmachain AI (PHAI) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Pharmachain AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Pharmachain AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Pharmachain AI به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Pharmachain AI به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-7.36%
30 روز$ 0+2.07%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Pharmachain AIPHAI چیست

Pharmachain AI tells you which Pharmacy has a medicine in real time & predicts medication shortages before they occur.

The global pharmaceutical market is currently valued at approximately $1.65 trillion and is projected to reach $2.35 trillion by 2030.

The United States represents a significant portion of this market, with over 41,000 pharmacies serving a whopping 340 million people.

It is worse in emerging markets in Africa, where you have 4,500 pharmacies serving over 200 million people.

Despite the massive growth and volume of the market, distribution is poor, and medications are located far from those who need them, causing pharmacies billions in losses due to expiry, while creating artificial scarcity.

The FDA lists hundreds of essential medicines that are in shortage, but at the same time, those drugs are lying somewhere in another pharmacy about to expire.

Patients and the public are at the receiving end of this, just as we saw during the lockdown and COVID-19.

Where people died not from COVID but from underlying illnesses that were not properly managed due to the difficulty in locating their meds.

However, drug shortages are happening, and patients are at the receiving end of it.

Supply chain and med-tech expert Dr. Jay Bhaumik highlighted:

“Whether it’s a patient’s cancer treatment or critical care medication, the unpredictable availability of life-saving drugs has challenged healthcare providers around the world. The global drug shortage crisis continues to impact healthcare systems worldwide.”

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Pharmachain AI (USD)

ارزش Pharmachain AI (PHAI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pharmachain AI (PHAI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pharmachain AI را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pharmachain AI را بررسی کنید!

PHAI به ارزهای محلی

توکنومیکس Pharmachain AI (PHAI)

درک، توکنومیکس Pharmachain AI (PHAI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PHAI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pharmachain AI (PHAI)

امروز Pharmachain AI (PHAI) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PHAI به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PHAI نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PHAI نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Pharmachain AI چقدر است؟
ارزش بازار PHAI برابر است با $ 107.66K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PHAI چقدر است؟
عرضه در گردش PHAI برابر است با 166.50M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PHAI چقدر بوده است؟
PHAI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00142306 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PHAI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PHAI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات PHAI چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PHAI برابر است با -- USD.
آیا PHAI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PHAI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PHAI مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید.

