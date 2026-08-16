قیمت امروز Persija Fan Token

قیمت لحظه‌ ای Persija Fan Token (PERSIJA) در حال حاضر برابر با $ 0.100747 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PERSIJA به USD برابر با $ 0.100747 برای هر PERSIJA می‌ باشد.

توکن Persija Fan Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,114.65 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 150.03K PERSIJA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PERSIJA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.469462 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.086021 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PERSIJA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +4.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 99.52 رسیده است.

اطلاعات بازار Persija Fan Token (PERSIJA)

ارزش بازار $ 15.11K$ 15.11K $ 15.11K حجم (24 ساعته) $ 99.52$ 99.52 $ 99.52 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M سرمایه در گردش 150.03K 150.03K 150.03K عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی Persija Fan Token برابر است با $ 15.11K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 99.52. عرضه در گردش PERSIJA برابر است با 150.03K، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.01M است.