PePenguinPENGUIN چیست

People got rekt in $PEPE and will find redemption in $PENGUIN. PePenguin, the successor transcending pepe and want you to reconsider who the protagonist really is.If you want to know more. Answer: $PENGUIN People got rekt in $PEPE and will find redemption in $PENGUIN. PePenguin, the successor transcending pepe and want you to reconsider who the protagonist really is.If you want to know more.

Answer: $PENGUIN

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع PePenguin (PENGUIN) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت PePenguin (USD)

ارزش PePenguin (PENGUIN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از PePenguin (PENGUIN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت PePenguin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت PePenguin را بررسی کنید!

PENGUIN به ارزهای محلی

توکنومیکس PePenguin (PENGUIN)

درک، توکنومیکس PePenguin (PENGUIN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PENGUIN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره PePenguin (PENGUIN) امروز PePenguin (PENGUIN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PENGUIN به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PENGUIN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PENGUIN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار PePenguin چقدر است؟ ارزش بازار PENGUIN برابر است با $ 8.16K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PENGUIN چقدر است؟ عرضه در گردش PENGUIN برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PENGUIN چقدر بوده است؟ PENGUIN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00100794 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PENGUIN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PENGUIN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PENGUIN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PENGUIN برابر است با -- USD . آیا PENGUIN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PENGUIN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PENGUIN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به PePenguin (PENGUIN)