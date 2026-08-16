قیمت امروز Pepa Inu

قیمت لحظه‌ ای Pepa Inu (PEPA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.75% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PEPA به USD برابر با $ 0 برای هر PEPA می‌ باشد.

توکن Pepa Inu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 148,898 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420,000.00T PEPA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PEPA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PEPA طی یک ساعت گذشته به میزان 0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Pepa Inu (PEPA)

ارزش بازار $ 148.90K$ 148.90K $ 148.90K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 148.90K$ 148.90K $ 148.90K سرمایه در گردش 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T عرضه کل 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

ارزش بازار فعلی Pepa Inu برابر است با $ 148.90K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PEPA برابر است با 420,000.00T، و عرضه کل آن 4.2e+17 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 148.90K است.