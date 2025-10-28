قیمت لحظه‌ ای Pentagon Pizza Watch امروز برابر است با 0.00117826 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PPW به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PPW را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Pentagon Pizza Watch امروز برابر است با 0.00117826 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PPW به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PPW را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Pentagon Pizza Watch (PPW)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PPW به USD:

$0.00117826
+29.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
USD
نمودار قیمت لحظه ای Pentagon Pizza Watch (PPW)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:03:18 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Pentagon Pizza Watch (PPW) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00142416
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0.00142416
$ 0.00229383
$ 0
-4.46%

+29.02%

-8.75%

-8.75%

قیمت لحظه‌ ای Pentagon Pizza Watch (PPW) برابر است با $0.00117826. در 24 ساعت گذشته، PPW در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0.00142416 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PPW برابر با $ 0.00229383 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PPW در یک ساعت گذشته -4.46%، در 24 ساعت گذشته +29.02% و در 7 روز گذشته -8.75% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Pentagon Pizza Watch (PPW)

$ 1.16M
--
$ 1.16M
999.99M
999,989,355.7593889
ارزش بازار فعلی Pentagon Pizza Watch برابر است با $ 1.16M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PPW برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999989355.7593889 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.16M است.

تاریخچه قیمت Pentagon Pizza Watch (PPW) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Pentagon Pizza Watch به USD به میزان $ +0.00026502 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Pentagon Pizza Watch به USD به میزان $ +0.0006383963 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Pentagon Pizza Watch به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Pentagon Pizza Watch به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00026502+29.02%
30 روز$ +0.0006383963+54.18%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Pentagon Pizza WatchPPW چیست

The Alt-Data Powerhouse of Prediction Markets – Meet @pizzintwatch $PPW

Location data has long been one of the most powerful yet underappreciated forms of intelligence, shaping decisions in both financial markets and geopolitics. The world’s largest hedge funds—Citadel, Renaissance Technologies, Two Sigma—have relied on location-based indicators to place billion-dollar macro bets, from commodity flows to consumer spending patterns. PPW takes that same logic and applies it to prediction markets, positioning itself as an alt-data powerhouse.

At the core of this project is the Pentagon Pizza Index, a modern revival of a Cold War signal once nicknamed “Pizza Intelligence.” Soviet analysts observed that surges in late-night pizza deliveries to the Pentagon and CIA often correlated with crisis planning and operational surges. Pizza provided a fast, cheap, and scalable solution for feeding large teams working through the night under heightened pressure. In intelligence terms, it was a classic case of traffic analysis: inferring intent from observable patterns rather than from secrets. Over time, the anecdote became legend—“PizzINT”—and resurfaced in media accounts linking pizza spikes to events like the invasions of Grenada and Panama, the Gulf War, and more recently, the 2023–24 Middle East conflict.

@pizzintwatch has formalized this insight into a tradable, data-driven signal. Its first product, the Pentagon Pizza Index, tracks and publishes pizza order fluctuations as a proxy for geopolitical stress. Early traction has been remarkable: Google already ranks “Pizza Index” searches with http://pizzint.watch near the top, ensuring mainstream visibility that extends well beyond crypto. Each new conflict or crisis that drives spikes in the data is likely to generate not just trader attention, but also media coverage, cementing its cultural and analytical relevance.

But Pizza Index is only the beginning. The same methodology can be expanded across a wide spectrum of location-based datasets. Flight radar has long been used to track high-level government and military aircraft, with spikes in reconnaissance activity foreshadowing events such as Russia’s 2022 invasion of Ukraine. Satellite imagery of Walmart and Target parking lots can be repurposed into leading retail indicators. AIS tracking of oil tankers reveals shifts in global energy supply and demand in near real-time. NDVI satellite data provides early insight into agricultural yields and food inflation risk. Each of these signals, when integrated into a unified feed, becomes a powerful input for traders, analysts, and AI agents.

Looking ahead, the potential extends far beyond monitoring. An API and oracle layer could allow developers to plug directly into a low-latency feed of alt-data indicators, with analytics built on top. This positions @pizzintwatch as both a trusted data provider and a source of truth for exotic prediction markets. By curating, cleaning, and standardizing these signals, PPW could sell feeds to analytics platforms, AI agents, hedge funds, and retail traders alike. Vertical expansion into its own analytics engine, trading vaults, or AI trading agents becomes not just possible but natural.

What makes the project especially compelling is its memetic edge. “Pentagon Pizza Watch” is instantly memorable, bridging serious intelligence tradecraft with playful cultural branding. Combined with the official Polymarket Builders badge, this positioning gives PPW credibility both as a rigorous data product and as a viral, community-driven meme.

In short, @pizzintwatch sits at the intersection of prediction markets, RWA oracles, and alt-data infrastructure. It is simultaneously an intelligence experiment, a tradable signal, and a narrative-rich meme. With its cultural resonance, technical potential, and first-mover advantage, $PPW is poised to become a cornerstone in the evolution of on-chain alt-data markets.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Pentagon Pizza Watch (PPW)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Pentagon Pizza Watch (USD)

ارزش Pentagon Pizza Watch (PPW) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pentagon Pizza Watch (PPW) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pentagon Pizza Watch را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pentagon Pizza Watch را بررسی کنید!

PPW به ارزهای محلی

توکنومیکس Pentagon Pizza Watch (PPW)

درک، توکنومیکس Pentagon Pizza Watch (PPW) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PPW بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pentagon Pizza Watch (PPW)

امروز Pentagon Pizza Watch (PPW) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PPW به واحد USD برابر است با 0.00117826 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PPW نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PPW نسبت به USD برابر است با $ 0.00117826. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Pentagon Pizza Watch چقدر است؟
ارزش بازار PPW برابر است با $ 1.16M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PPW چقدر است؟
عرضه در گردش PPW برابر است با 999.99M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PPW چقدر بوده است؟
PPW به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00229383 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PPW در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PPW به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات PPW چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PPW برابر است با -- USD.
آیا PPW در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PPW در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PPW مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:03:18 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

