قیمت امروز pCLAW Coin

قیمت لحظه‌ ای pCLAW Coin (INTCLAW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INTCLAW به USD برابر با $ 0 برای هر INTCLAW می‌ باشد.

توکن pCLAW Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,843.27 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 960.00M INTCLAW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INTCLAW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INTCLAW طی یک ساعت گذشته به میزان -0.78% و در هفت روز اخیر به میزان +1.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار pCLAW Coin (INTCLAW)

ارزش بازار $ 12.84K$ 12.84K $ 12.84K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.38K$ 13.38K $ 13.38K سرمایه در گردش 960.00M 960.00M 960.00M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی pCLAW Coin برابر است با $ 12.84K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش INTCLAW برابر است با 960.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.38K است.