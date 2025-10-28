ParsonaSONA چیست

Parsona is an encrypted, self-custodial identity protocol designed for the Ethereum blockchain. It allows users to create and maintain a persistent digital identity using nothing more than a username and password - while still generating a real Ethereum-compatible wallet under the hood. Unlike conventional wallet-based systems that require extensions, seed phrases, or public key exposure, Parsona offers a privacy-first identity layer that acts as the gateway to the entire Ethereum ecosystem. This identity is not just an authentication method; it's a composable, encrypted persona that users can carry across decentralized applications (dApps), messaging systems, onchain transactions, agent networks, and DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) protocols. Everything a user does - from sending messages to participating in missions or delegating to AI agents - is tied to their Parsona, not to a publicly exposed wallet address. At its core, Parsona aims to solve the fragmentation and privacy issues present in Web3 by offering a universal, encrypted, and user-controlled identity that works seamlessly across the decentralized internet.

پیش‌ بینی قیمت Parsona (USD)

ارزش Parsona (SONA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Parsona (SONA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Parsona را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Parsona را بررسی کنید!

SONA به ارزهای محلی

توکنومیکس Parsona (SONA)

درک، توکنومیکس Parsona (SONA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SONA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Parsona (SONA) امروز Parsona (SONA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SONA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SONA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SONA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Parsona چقدر است؟ ارزش بازار SONA برابر است با $ 5.53K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SONA چقدر است؟ عرضه در گردش SONA برابر است با 9.50M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SONA چقدر بوده است؟ SONA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00628845 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SONA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SONA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SONA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SONA برابر است با -- USD . آیا SONA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SONA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SONA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Parsona (SONA)