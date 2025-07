اطلاعات Paraverse (PARA).

The PARA Token is a versatile utility token granting access to OS1 (a cloud OS), HARMONISED (Multi-AI for AI services), and Parabellum Messenger (secure file sharing). It's primed for an NFT Marketplace launch and CryptoMages' TELOScoin transition. No ads or whitepaper – use it for services and connect with PARA as needed.

وب‌ سایت رسمی: https://papara.vision وایت پیپر https://github.com/phoenixkonsole/para/blob/main/README.md