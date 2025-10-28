قیمت لحظه‌ ای Paragon Tweaks امروز برابر است با 0.00053228 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PRGN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PRGN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Paragon Tweaks امروز برابر است با 0.00053228 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت PRGN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت PRGN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره PRGN

اطلاعات قیمت PRGN

وب‌سایت رسمی PRGN

توکنومیکس PRGN

پیش‌بینی قیمت PRGN

لوگو Paragon Tweaks

قیمت Paragon Tweaks (PRGN)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 PRGN به USD:

$0.00053228
$0.00053228
-3.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Paragon Tweaks (PRGN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:03:04 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Paragon Tweaks (PRGN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00047257
$ 0.00047257
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0006669
$ 0.0006669
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00047257
$ 0.00047257

$ 0.0006669
$ 0.0006669

$ 0.00183169
$ 0.00183169

$ 0.00035181
$ 0.00035181

-4.74%

-3.71%

+22.55%

+22.55%

قیمت لحظه‌ ای Paragon Tweaks (PRGN) برابر است با $0.00053228. در 24 ساعت گذشته، PRGN در بازه قیمتی حداقل $ 0.00047257 تا حداکثر $ 0.0006669 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته PRGN برابر با $ 0.00183169 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00035181 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، PRGN در یک ساعت گذشته -4.74%، در 24 ساعت گذشته -3.71% و در 7 روز گذشته +22.55% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Paragon Tweaks (PRGN)

$ 515.33K
$ 515.33K

--
--

$ 515.33K
$ 515.33K

968.16M
968.16M

968,163,331.6502876
968,163,331.6502876

ارزش بازار فعلی Paragon Tweaks برابر است با $ 515.33K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PRGN برابر است با 968.16M، و عرضه کل آن 968163331.6502876 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 515.33K است.

تاریخچه قیمت Paragon Tweaks (PRGN) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Paragon Tweaks به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Paragon Tweaks به USD به میزان $ +0.0000619347 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Paragon Tweaks به USD به میزان $ -0.0002756965 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Paragon Tweaks به USD به میزان $ -0.0002311603541623522 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.71%
30 روز$ +0.0000619347+11.64%
60 روز$ -0.0002756965-51.79%
90 روز$ -0.0002311603541623522-30.27%

Paragon TweaksPRGN چیست

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we’ve already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Paragon Tweaks (PRGN)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Paragon Tweaks (USD)

ارزش Paragon Tweaks (PRGN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Paragon Tweaks (PRGN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Paragon Tweaks را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Paragon Tweaks را بررسی کنید!

PRGN به ارزهای محلی

توکنومیکس Paragon Tweaks (PRGN)

درک، توکنومیکس Paragon Tweaks (PRGN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PRGN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Paragon Tweaks (PRGN)

امروز Paragon Tweaks (PRGN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای PRGN به واحد USD برابر است با 0.00053228 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی PRGN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی PRGN نسبت به USD برابر است با $ 0.00053228. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Paragon Tweaks چقدر است؟
ارزش بازار PRGN برابر است با $ 515.33K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش PRGN چقدر است؟
عرضه در گردش PRGN برابر است با 968.16M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت PRGN چقدر بوده است؟
PRGN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00183169 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت PRGN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
PRGN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00035181 USD رسید.
حجم معاملات PRGN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PRGN برابر است با -- USD.
آیا PRGN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد PRGN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PRGN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:03:04 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Paragon Tweaks (PRGN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,961.85

$4,102.70

$0.05578

$201.35

$4.2200

$4,102.70

$113,961.85

$201.35

$2.6340

$1,141.94

$0.00000

$0.000

$0.00000

$0.00000

$0.001089

$0.0000000000000001482

$0.1640

$0.04585

$0.0000000000205

$0.03777

