Paragon TweaksPRGN چیست

✅ What is the project about? Paragon is a performance focused Web2/Web3 Buisness designed to power and enhance PC optimization, especially for gamers and esports players. At the center of the project is the Paragon Tweaking Utility, or PTU, which is currently in development. In the meantime, we've already released Performance V4 which is a free optimization tool that has been downloaded over 10,000 times withalready existing paid services that supports more than 3,000 clients every single month.

منبع Paragon Tweaks (PRGN) وب سایت رسمی

PRGN به ارزهای محلی

توکنومیکس Paragon Tweaks (PRGN)

درک، توکنومیکس Paragon Tweaks (PRGN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PRGN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Paragon Tweaks (PRGN) امروز Paragon Tweaks (PRGN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PRGN به واحد USD برابر است با 0.00053228 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PRGN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00053228 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PRGN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Paragon Tweaks چقدر است؟ ارزش بازار PRGN برابر است با $ 515.33K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PRGN چقدر است؟ عرضه در گردش PRGN برابر است با 968.16M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PRGN چقدر بوده است؟ PRGN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00183169 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PRGN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PRGN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00035181 USD رسید. حجم معاملات PRGN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PRGN برابر است با -- USD . آیا PRGN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PRGN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PRGN مراجعه کنید.

