قیمت امروز Paradise Tycoon

قیمت لحظه‌ ای Paradise Tycoon (MOANI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOANI به USD برابر با $ 0 برای هر MOANI می‌ باشد.

توکن Paradise Tycoon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 73,276 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.45B MOANI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOANI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00371014 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOANI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.16% و در هفت روز اخیر به میزان -1.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Paradise Tycoon (MOANI)

ارزش بازار $ 73.28K$ 73.28K $ 73.28K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 173.59K$ 173.59K $ 173.59K سرمایه در گردش 1.45B 1.45B 1.45B عرضه کل 5,989,999,931.0 5,989,999,931.0 5,989,999,931.0

ارزش بازار فعلی Paradise Tycoon برابر است با $ 73.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOANI برابر است با 1.45B، و عرضه کل آن 5989999931.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 173.59K است.