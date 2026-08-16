قیمت امروز Pandu Pandas

قیمت لحظه‌ ای Pandu Pandas (PANDU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PANDU به USD برابر با $ 0 برای هر PANDU می‌ باشد.

توکن Pandu Pandas در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 79,596 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 670.20M PANDU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PANDU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00264573 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PANDU طی یک ساعت گذشته به میزان -0.78% و در هفت روز اخیر به میزان -10.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.39K رسیده است.

اطلاعات بازار Pandu Pandas (PANDU)

ارزش بازار $ 79.60K$ 79.60K $ 79.60K حجم (24 ساعته) $ 2.39K$ 2.39K $ 2.39K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 79.60K$ 79.60K $ 79.60K سرمایه در گردش 670.20M 670.20M 670.20M عرضه کل 670,197,600.644419 670,197,600.644419 670,197,600.644419

ارزش بازار فعلی Pandu Pandas برابر است با $ 79.60K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.39K. عرضه در گردش PANDU برابر است با 670.20M، و عرضه کل آن 670197600.644419 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 79.60K است.