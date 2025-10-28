قیمت لحظه‌ ای Pancake Bunny امروز برابر است با 0.03592874 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BUNNY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BUNNY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Pancake Bunny امروز برابر است با 0.03592874 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت BUNNY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت BUNNY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Pancake Bunny

قیمت Pancake Bunny (BUNNY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 BUNNY به USD:

$0.03592874
-2.50%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Pancake Bunny (BUNNY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:27:07 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Pancake Bunny (BUNNY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.03563844
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.03730937
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.03563844

$ 0.03730937

$ 512.75

$ 0.03211505

+0.61%

-2.56%

+1.31%

+1.31%

قیمت لحظه‌ ای Pancake Bunny (BUNNY) برابر است با $0.03592874. در 24 ساعت گذشته، BUNNY در بازه قیمتی حداقل $ 0.03563844 تا حداکثر $ 0.03730937 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته BUNNY برابر با $ 512.75 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.03211505 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، BUNNY در یک ساعت گذشته +0.61%، در 24 ساعت گذشته -2.56% و در 7 روز گذشته +1.31% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Pancake Bunny (BUNNY)

$ 18.33K

--
----

$ 548.78K

510.23K

15,274,247.51454069

ارزش بازار فعلی Pancake Bunny برابر است با $ 18.33K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BUNNY برابر است با 510.23K، و عرضه کل آن 15274247.51454069 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 548.78K است.

تاریخچه قیمت Pancake Bunny (BUNNY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Pancake Bunny به USD به میزان $ -0.00094629737429232 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Pancake Bunny به USD به میزان $ +0.0026808408 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Pancake Bunny به USD به میزان $ -0.0072956576 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Pancake Bunny به USD به میزان $ -0.02642380366400401 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00094629737429232-2.56%
30 روز$ +0.0026808408+7.46%
60 روز$ -0.0072956576-20.30%
90 روز$ -0.02642380366400401-42.37%

Pancake BunnyBUNNY چیست

Compound Yields on Binance Smart Chain with Bunny. Bunny is continuously striving to create innovative new Yield Optimization Strategies.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Pancake Bunny (BUNNY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Pancake Bunny (USD)

ارزش Pancake Bunny (BUNNY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Pancake Bunny (BUNNY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Pancake Bunny را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Pancake Bunny را بررسی کنید!

BUNNY به ارزهای محلی

توکنومیکس Pancake Bunny (BUNNY)

درک، توکنومیکس Pancake Bunny (BUNNY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده BUNNY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Pancake Bunny (BUNNY)

امروز Pancake Bunny (BUNNY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای BUNNY به واحد USD برابر است با 0.03592874 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی BUNNY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی BUNNY نسبت به USD برابر است با $ 0.03592874. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Pancake Bunny چقدر است؟
ارزش بازار BUNNY برابر است با $ 18.33K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش BUNNY چقدر است؟
عرضه در گردش BUNNY برابر است با 510.23K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت BUNNY چقدر بوده است؟
BUNNY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 512.75 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت BUNNY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
BUNNY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.03211505 USD رسید.
حجم معاملات BUNNY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای BUNNY برابر است با -- USD.
آیا BUNNY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد BUNNY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت BUNNY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:27:07 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Pancake Bunny (BUNNY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

