قیمت امروز Palantir xStock

قیمت لحظه‌ ای Palantir xStock (PLTRX) در حال حاضر برابر با $ 172.31 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PLTRX به USD برابر با $ 172.31 برای هر PLTRX می‌ باشد.

توکن Palantir xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,140,742 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.42K PLTRX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PLTRX در بازه‌ ای بین $ 169.94 (حداقل) و $ 175.43 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 198.36 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 106.21 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PLTRX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.79% و در هفت روز اخیر به میزان +1.56% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 18.23K رسیده است.

اطلاعات بازار Palantir xStock (PLTRX)

ارزش بازار $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M حجم (24 ساعته) $ 18.23K$ 18.23K $ 18.23K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 164.66M$ 164.66M $ 164.66M سرمایه در گردش 12.42K 12.42K 12.42K عرضه کل 955,709.7096400959 955,709.7096400959 955,709.7096400959

ارزش بازار فعلی Palantir xStock برابر است با $ 2.14M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 18.23K. عرضه در گردش PLTRX برابر است با 12.42K، و عرضه کل آن 955709.7096400959 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 164.66M است.