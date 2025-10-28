Paddle FinancePADD چیست

Paddle Finance is an all-in-one financial layer facilitating on-chain economy, supporting NFTs, RWAs, meme coins, LP tokens. It supports P2P lending & borrowing, instant loans for RWA and NFTs, trustless OTC swaps, and zero-collateral rentals through new token standards. Our tech stack has been leveraged by Kanpai Pandas, where we introduced the first NFT trait marketplace, but also collaborating with Matchain to power Paris Saint-Germain's fan base asset economy infrastructure. Now Paddle is building the NFT & RWA Derivative Market to ensure long tail assets could be freely integrated into DeFi lego.

توکنومیکس Paddle Finance (PADD)

درک، توکنومیکس Paddle Finance (PADD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده PADD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Paddle Finance (PADD) امروز Paddle Finance (PADD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای PADD به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی PADD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی PADD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Paddle Finance چقدر است؟ ارزش بازار PADD برابر است با $ 100.61K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش PADD چقدر است؟ عرضه در گردش PADD برابر است با 123.29M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت PADD چقدر بوده است؟ PADD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00884559 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت PADD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ PADD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات PADD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای PADD برابر است با -- USD . آیا PADD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد PADD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت PADD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Paddle Finance (PADD)