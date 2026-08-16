قیمت امروز Pacu Jalur

قیمت لحظه‌ ای Pacu Jalur (BOATKID) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.49% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BOATKID به USD برابر با $ 0 برای هر BOATKID می‌ باشد.

توکن Pacu Jalur در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 64,267 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 997.28M BOATKID می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BOATKID در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01306515 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BOATKID طی یک ساعت گذشته به میزان -1.32% و در هفت روز اخیر به میزان -19.57% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Pacu Jalur (BOATKID)

ارزش بازار $ 64.27K$ 64.27K $ 64.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 64.27K$ 64.27K $ 64.27K سرمایه در گردش 997.28M 997.28M 997.28M عرضه کل 997,275,707.349449 997,275,707.349449 997,275,707.349449

ارزش بازار فعلی Pacu Jalur برابر است با $ 64.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BOATKID برابر است با 997.28M، و عرضه کل آن 997275707.349449 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 64.27K است.