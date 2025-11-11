اقتصاد توکنی OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

با بینش‌ های کلیدی در مورد OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 16:48:47 (UTC+8)


اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 852.52K
کل عرضه:
$ 995.20M
منبع تغذیه در گردش:
$ 995.20M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 852.52K
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.02415954
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.00074847
قیمت فعلی:
$ 0.00085652
اطلاعات OUTLAW Crypto Games (OUTLAW).

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

وب‌ سایت رسمی:
https://www.outlawgames.app/

توکنومیکس OUTLAW Crypto Games (OUTLAW): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های OUTLAW که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های OUTLAW که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی OUTLAW را درک کردید، قیمت زنده توکن OUTLAW را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت OUTLAW

می‌خواهید بدانید که OUTLAW به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت OUTLAW ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟


سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.