OUTLAW Crypto GamesOUTLAW چیست

What is Outlaw GameFi? Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games. GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don't just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy. Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit. Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

منبع OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت OUTLAW Crypto Games (USD)

ارزش OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OUTLAW Crypto Games را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OUTLAW Crypto Games را بررسی کنید!

OUTLAW به ارزهای محلی

توکنومیکس OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

درک، توکنومیکس OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OUTLAW بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) امروز OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OUTLAW به واحد USD برابر است با 0.00108288 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OUTLAW نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00108288 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OUTLAW نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار OUTLAW Crypto Games چقدر است؟ ارزش بازار OUTLAW برابر است با $ 1.08M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OUTLAW چقدر است؟ عرضه در گردش OUTLAW برابر است با 995.20M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OUTLAW چقدر بوده است؟ OUTLAW به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02415954 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OUTLAW در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OUTLAW به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00107923 USD رسید. حجم معاملات OUTLAW چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OUTLAW برابر است با -- USD . آیا OUTLAW در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OUTLAW در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OUTLAW مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)