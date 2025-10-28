قیمت لحظه‌ ای OUTLAW Crypto Games امروز برابر است با 0.00108288 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OUTLAW به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OUTLAW را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای OUTLAW Crypto Games امروز برابر است با 0.00108288 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OUTLAW به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OUTLAW را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره OUTLAW

اطلاعات قیمت OUTLAW

وب‌سایت رسمی OUTLAW

توکنومیکس OUTLAW

پیش‌بینی قیمت OUTLAW

لوگو OUTLAW Crypto Games

قیمت OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 OUTLAW به USD:

$0.00108288
-37.00%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:10:38 (UTC+8)

اطلاعات قیمت OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00107923
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00172192
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00107923
$ 0.00172192
$ 0.02415954
$ 0.00107923
-1.17%

-37.04%

-60.67%

-60.67%

قیمت لحظه‌ ای OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) برابر است با $0.00108288. در 24 ساعت گذشته، OUTLAW در بازه قیمتی حداقل $ 0.00107923 تا حداکثر $ 0.00172192 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته OUTLAW برابر با $ 0.02415954 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00107923 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، OUTLAW در یک ساعت گذشته -1.17%، در 24 ساعت گذشته -37.04% و در 7 روز گذشته -60.67% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

$ 1.08M
--
$ 1.08M
995.20M
995,199,151.884063
ارزش بازار فعلی OUTLAW Crypto Games برابر است با $ 1.08M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OUTLAW برابر است با 995.20M، و عرضه کل آن 995199151.884063 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.08M است.

تاریخچه قیمت OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت OUTLAW Crypto Games به USD به میزان $ -0.000637274487287717 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت OUTLAW Crypto Games به USD به میزان $ -0.0008578803 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت OUTLAW Crypto Games به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت OUTLAW Crypto Games به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000637274487287717-37.04%
30 روز$ -0.0008578803-79.22%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

OUTLAW Crypto GamesOUTLAW چیست

What is Outlaw GameFi?

Mini-Game Platform: Outlaw is positioned as the first mini-game platform on Jupiter Studio, focusing on fun, skill-based, family-friendly games.

GameFi Model: It combines gaming with decentralized finance — classic GameFi. That means players don’t just play for entertainment; gameplay feeds into a token economy.

Profit Sharing: The unique hook is that profits from the mini-games flow directly back to $OUTLAW holders. So as games get played and generate revenue, token holders benefit.

Narrative Fit: GameFi is already seen as a strong narrative in the broader crypto cycle, and Outlaw taps into that sector while adding its own twist with mini-games and profit distribution. Platform First mini-game platform on Jupiter Studio Games Skill-based, family-friendly mini-games Ecosystem Built on GameFi principles (play-to-earn, token utility) Value Model Mini-game profits go back to $OUTLAW holders

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت OUTLAW Crypto Games (USD)

ارزش OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OUTLAW Crypto Games را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OUTLAW Crypto Games را بررسی کنید!

OUTLAW به ارزهای محلی

توکنومیکس OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

درک، توکنومیکس OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OUTLAW بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

امروز OUTLAW Crypto Games (OUTLAW) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای OUTLAW به واحد USD برابر است با 0.00108288 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی OUTLAW نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی OUTLAW نسبت به USD برابر است با $ 0.00108288. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار OUTLAW Crypto Games چقدر است؟
ارزش بازار OUTLAW برابر است با $ 1.08M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش OUTLAW چقدر است؟
عرضه در گردش OUTLAW برابر است با 995.20M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت OUTLAW چقدر بوده است؟
OUTLAW به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.02415954 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت OUTLAW در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
OUTLAW به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00107923 USD رسید.
حجم معاملات OUTLAW چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OUTLAW برابر است با -- USD.
آیا OUTLAW در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد OUTLAW در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OUTLAW مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:10:38 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به OUTLAW Crypto Games (OUTLAW)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

