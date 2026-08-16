قیمت امروز OUTLAW

قیمت لحظه‌ ای OUTLAW (OUTLAW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OUTLAW به USD برابر با $ 0 برای هر OUTLAW می‌ باشد.

توکن OUTLAW در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,676.08 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 949.48M OUTLAW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OUTLAW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OUTLAW طی یک ساعت گذشته به میزان +1.24% و در هفت روز اخیر به میزان -31.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار OUTLAW (OUTLAW)

ارزش بازار $ 10.68K$ 10.68K $ 10.68K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.24K$ 11.24K $ 11.24K سرمایه در گردش 949.48M 949.48M 949.48M عرضه کل 949,481,762.893539 949,481,762.893539 949,481,762.893539

ارزش بازار فعلی OUTLAW برابر است با $ 10.68K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OUTLAW برابر است با 949.48M، و عرضه کل آن 949481762.893539 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.24K است.