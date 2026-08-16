قیمت امروز Orlix AI

قیمت لحظه‌ ای Orlix AI (ORLIX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.83% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ORLIX به USD برابر با $ 0 برای هر ORLIX می‌ باشد.

توکن Orlix AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 29,053 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B ORLIX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ORLIX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ORLIX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -9.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Orlix AI (ORLIX)

ارزش بازار $ 29.05K$ 29.05K $ 29.05K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 29.05K$ 29.05K $ 29.05K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی Orlix AI برابر است با $ 29.05K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ORLIX برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 29.05K است.