قیمت امروز Orbiter Finance

قیمت لحظه‌ ای Orbiter Finance (OBT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OBT به USD برابر با $ 0 برای هر OBT می‌ باشد.

توکن Orbiter Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,096,817 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.84B OBT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OBT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03289357 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OBT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.41% و در هفت روز اخیر به میزان +4.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 843.94K رسیده است.

اطلاعات بازار Orbiter Finance (OBT)

ارزش بازار $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M حجم (24 ساعته) $ 843.94K$ 843.94K $ 843.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.10M$ 3.10M $ 3.10M سرمایه در گردش 5.84B 5.84B 5.84B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Orbiter Finance برابر است با $ 3.10M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 843.94K. عرضه در گردش OBT برابر است با 5.84B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.10M است.