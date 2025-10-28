قیمت لحظه‌ ای OpenDelta GMCI30 امروز برابر است با 0.207861 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OG30 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OG30 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای OpenDelta GMCI30 امروز برابر است با 0.207861 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OG30 به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OG30 را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت OpenDelta GMCI30 (OG30)

قیمت لحظه‌ ای 1 OG30 به USD:

$0.207861
$0.207861$0.207861
+0.30%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای OpenDelta GMCI30 (OG30)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:06:10 (UTC+8)

اطلاعات قیمت OpenDelta GMCI30 (OG30) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.206016
$ 0.206016$ 0.206016
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.209122
$ 0.209122$ 0.209122
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.206016
$ 0.206016$ 0.206016

$ 0.209122
$ 0.209122$ 0.209122

$ 0.258621
$ 0.258621$ 0.258621

$ 0.199645
$ 0.199645$ 0.199645

+0.01%

+0.30%

+2.78%

+2.78%

قیمت لحظه‌ ای OpenDelta GMCI30 (OG30) برابر است با $0.207861. در 24 ساعت گذشته، OG30 در بازه قیمتی حداقل $ 0.206016 تا حداکثر $ 0.209122 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته OG30 برابر با $ 0.258621 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.199645 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، OG30 در یک ساعت گذشته +0.01%، در 24 ساعت گذشته +0.30% و در 7 روز گذشته +2.78% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار OpenDelta GMCI30 (OG30)

$ 195.39K
$ 195.39K$ 195.39K

--
----

$ 195.39K
$ 195.39K$ 195.39K

940.00K
940.00K 940.00K

939,999.997995219
939,999.997995219 939,999.997995219

ارزش بازار فعلی OpenDelta GMCI30 برابر است با $ 195.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OG30 برابر است با 940.00K، و عرضه کل آن 939999.997995219 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 195.39K است.

تاریخچه قیمت OpenDelta GMCI30 (OG30) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت OpenDelta GMCI30 به USD به میزان $ +0.00062372 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت OpenDelta GMCI30 به USD به میزان $ -0.0073438330 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت OpenDelta GMCI30 به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت OpenDelta GMCI30 به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00062372+0.30%
30 روز$ -0.0073438330-3.53%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

OpenDelta GMCI30OG30 چیست

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت OpenDelta GMCI30 (USD)

ارزش OpenDelta GMCI30 (OG30) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OpenDelta GMCI30 (OG30) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OpenDelta GMCI30 را بررسی کنید.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OpenDelta GMCI30 (OG30)

امروز OpenDelta GMCI30 (OG30) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای OG30 به واحد USD برابر است با 0.207861 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی OG30 نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی OG30 نسبت به USD برابر است با $ 0.207861. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار OpenDelta GMCI30 چقدر است؟
ارزش بازار OG30 برابر است با $ 195.39K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش OG30 چقدر است؟
عرضه در گردش OG30 برابر است با 940.00K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت OG30 چقدر بوده است؟
OG30 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.258621 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت OG30 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
OG30 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.199645 USD رسید.
حجم معاملات OG30 چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OG30 برابر است با -- USD.
آیا OG30 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد OG30 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OG30 مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:06:10 (UTC+8)

