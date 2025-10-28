OpenDelta GMCI30OG30 چیست

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology. The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

OG30 به ارزهای محلی

توکنومیکس OpenDelta GMCI30 (OG30)

درک، توکنومیکس OpenDelta GMCI30 (OG30) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OG30 بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OpenDelta GMCI30 (OG30) امروز OpenDelta GMCI30 (OG30) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OG30 به واحد USD برابر است با 0.207861 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OG30 نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.207861 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OG30 نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار OpenDelta GMCI30 چقدر است؟ ارزش بازار OG30 برابر است با $ 195.39K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OG30 چقدر است؟ عرضه در گردش OG30 برابر است با 940.00K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OG30 چقدر بوده است؟ OG30 به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.258621 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OG30 در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OG30 به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.199645 USD رسید. حجم معاملات OG30 چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OG30 برابر است با -- USD . آیا OG30 در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OG30 در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OG30 مراجعه کنید.

