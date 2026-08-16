قیمت امروز OnRe Tokenized Reinsurance

قیمت لحظه‌ ای OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC) در حال حاضر برابر با $ 1.13 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ONYC به USD برابر با $ 1.13 برای هر ONYC می‌ باشد.

توکن OnRe Tokenized Reinsurance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 261,187,463 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 230.46M ONYC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ONYC در بازه‌ ای بین $ 1.13 (حداقل) و $ 1.13 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.17 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.005 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ONYC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.48M رسیده است.

اطلاعات بازار OnRe Tokenized Reinsurance (ONYC)

ارزش بازار $ 261.19M$ 261.19M $ 261.19M حجم (24 ساعته) $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 261.19M$ 261.19M $ 261.19M سرمایه در گردش 230.46M 230.46M 230.46M عرضه کل 230,455,218.9919921 230,455,218.9919921 230,455,218.9919921

ارزش بازار فعلی OnRe Tokenized Reinsurance برابر است با $ 261.19M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.48M. عرضه در گردش ONYC برابر است با 230.46M، و عرضه کل آن 230455218.9919921 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 261.19M است.