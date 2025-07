اقتصاد توکنی Only Possible On Solana (OPOS) با بینش‌ های کلیدی در مورد Only Possible On Solana (OPOS)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید. واحد پول USD

اطلاعات Only Possible On Solana (OPOS). Most buildable meme to showcase what's Only Possible on Solana. وب‌ سایت رسمی: https://opos-sol.netlify.app/ همین حالا OPOS را بخرید!

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Only Possible On Solana (OPOS) داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Only Possible On Solana (OPOS)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید. ارزش بازار: $ 175.84K $ 175.84K $ 175.84K کل عرضه: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K منبع تغذیه در گردش: $ 775.48K $ 775.48K $ 775.48K ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV): $ 175.84K $ 175.84K $ 175.84K بالاترین رکورد تمام دوران: $ 5.29 $ 5.29 $ 5.29 پایین‌ ترین رکورد تمام دوران: $ 0.101511 $ 0.101511 $ 0.101511 قیمت فعلی: $ 0.227793 $ 0.227793 $ 0.227793 درباره قیمت Only Possible On Solana (OPOS) بیشتر بدانید

توکنومیکس Only Possible On Solana (OPOS): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده درک اقتصاد توکنی Only Possible On Solana (OPOS) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است. معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها: کل عرضه: حداکثر تعداد توکن‌های OPOS که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد. منبع تغذیه در گردش: تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است. حداکثر عرضه: محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های OPOS که می‌ توانند وجود داشته باشند. ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV): به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد. نرخ تورم: نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند. چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟ عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر. محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت. توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز. ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد. حالا که اقتصاد توکنی OPOS را درک کردید، قیمت زنده توکن OPOS را بررسی کنید!

پیش‌ بینی قیمت OPOS می‌خواهید بدانید که OPOS به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت OPOS ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد. همین حالا پیش‌ بینی قیمت توکن OPOS را ببینید!

