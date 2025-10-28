قیمت لحظه‌ ای Onchain Yield Coin امروز برابر است با 1.043 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ONYC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ONYC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Onchain Yield Coin امروز برابر است با 1.043 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت ONYC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت ONYC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

$1.043
+0.60%1D
نمودار قیمت لحظه ای Onchain Yield Coin (ONYC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:47:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Onchain Yield Coin (ONYC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.036
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.043
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.036
$ 1.043
$ 1.045
$ 1.005
+0.05%

+0.62%

+0.36%

+0.36%

قیمت لحظه‌ ای Onchain Yield Coin (ONYC) برابر است با $1.043. در 24 ساعت گذشته، ONYC در بازه قیمتی حداقل $ 1.036 تا حداکثر $ 1.043 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته ONYC برابر با $ 1.045 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 1.005 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، ONYC در یک ساعت گذشته +0.05%، در 24 ساعت گذشته +0.62% و در 7 روز گذشته +0.36% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Onchain Yield Coin (ONYC)

$ 104.28M
--
$ 104.28M
100.00M
99,999,997.28099902
ارزش بازار فعلی Onchain Yield Coin برابر است با $ 104.28M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ONYC برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 99999997.28099902 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 104.28M است.

تاریخچه قیمت Onchain Yield Coin (ONYC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Onchain Yield Coin به USD به میزان $ +0.00639427 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Onchain Yield Coin به USD به میزان $ +0.0148776649 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Onchain Yield Coin به USD به میزان $ +0.0204001413 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Onchain Yield Coin به USD به میزان $ +0.03449628619098 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00639427+0.62%
30 روز$ +0.0148776649+1.43%
60 روز$ +0.0204001413+1.96%
90 روز$ +0.03449628619098+3.42%

Onchain Yield CoinONYC چیست

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach.

The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve.

Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Onchain Yield Coin (USD)

ارزش Onchain Yield Coin (ONYC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Onchain Yield Coin (ONYC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Onchain Yield Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Onchain Yield Coin را بررسی کنید!

ONYC به ارزهای محلی

توکنومیکس Onchain Yield Coin (ONYC)

درک، توکنومیکس Onchain Yield Coin (ONYC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ONYC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Onchain Yield Coin (ONYC)

امروز Onchain Yield Coin (ONYC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای ONYC به واحد USD برابر است با 1.043 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی ONYC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی ONYC نسبت به USD برابر است با $ 1.043. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Onchain Yield Coin چقدر است؟
ارزش بازار ONYC برابر است با $ 104.28M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش ONYC چقدر است؟
عرضه در گردش ONYC برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت ONYC چقدر بوده است؟
ONYC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.045 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت ONYC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
ONYC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.005 USD رسید.
حجم معاملات ONYC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ONYC برابر است با -- USD.
آیا ONYC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد ONYC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ONYC مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

