Onchain Yield CoinONYC چیست

Licensed to deploy digital assets as insurance collateral, OnRe provides a new class of investors with direct access consistent real-world returns. Through structured products designed to generate yield in both rising and falling markets, OnRe offers a return profile not achievable in traditional finance. With an emphasis on transparency, scalability, and capital efficiency, OnRe is redefining how capital supports reinsurance, creating access to an industry that has historically remained out of reach. The first product, ONyc, is a multi-collateral, yield-bearing asset backed by stablecoins and used to underwrite real world private placements and accrue yield from reinsurance premiums. ONyc targets a base yield exceeding 16%, driven by reinsurance performance that remains uncorrelated across market cycles. Alongside this base return, the collateral assets themselves contribute additional yield, resulting in a compound, multi-source return designed to deliver steady performance and capture upside as markets evolve. Currently collateralized in sUSDe, ONyc combines uncorrelated real-world yield with crypto-native yield opportunities. Through this approach, OnRe aims to connect digital asset allocators to the $750 billion reinsurance market.

پیش‌ بینی قیمت Onchain Yield Coin (USD)

ارزش Onchain Yield Coin (ONYC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Onchain Yield Coin (ONYC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Onchain Yield Coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Onchain Yield Coin را بررسی کنید!

ONYC به ارزهای محلی

توکنومیکس Onchain Yield Coin (ONYC)

درک، توکنومیکس Onchain Yield Coin (ONYC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ONYC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Onchain Yield Coin (ONYC) امروز Onchain Yield Coin (ONYC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ONYC به واحد USD برابر است با 1.043 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ONYC نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.043 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ONYC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Onchain Yield Coin چقدر است؟ ارزش بازار ONYC برابر است با $ 104.28M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ONYC چقدر است؟ عرضه در گردش ONYC برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ONYC چقدر بوده است؟ ONYC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.045 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ONYC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ONYC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 1.005 USD رسید. حجم معاملات ONYC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ONYC برابر است با -- USD . آیا ONYC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ONYC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ONYC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Onchain Yield Coin (ONYC)