OnChain BattlesOCB چیست

An OnChain arena where only verified traders compete. $10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier. All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community. OCB is where real traders prove themselves OnChainBattles, it's on the chain. The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window. Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot. Not followers, not likes, just pure, verified profit. Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard. You can be anonymous, but your trades speak louder than your name. If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen. Real rewards, real risk. Winners get paid instantly. No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it. Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record. Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip. The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

منبع OnChain Battles (OCB) وب سایت رسمی

OCB به ارزهای محلی

توکنومیکس OnChain Battles (OCB)

درک، توکنومیکس OnChain Battles (OCB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OCB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OnChain Battles (OCB) امروز OnChain Battles (OCB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای OCB به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی OCB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی OCB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار OnChain Battles چقدر است؟ ارزش بازار OCB برابر است با $ 7.82K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش OCB چقدر است؟ عرضه در گردش OCB برابر است با 50.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت OCB چقدر بوده است؟ OCB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00697617 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت OCB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ OCB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات OCB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OCB برابر است با -- USD . آیا OCB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد OCB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OCB مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به OnChain Battles (OCB)