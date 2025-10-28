قیمت لحظه‌ ای OnChain Battles امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OCB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OCB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای OnChain Battles امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت OCB به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت OCB را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو OnChain Battles

قیمت OnChain Battles (OCB)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 OCB به USD:

$0.00015647
$0.00015647$0.00015647
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای OnChain Battles (OCB)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:26:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت OnChain Battles (OCB) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00697617
$ 0.00697617$ 0.00697617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای OnChain Battles (OCB) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، OCB در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته OCB برابر با $ 0.00697617 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، OCB در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار OnChain Battles (OCB)

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

--
----

$ 7.82K
$ 7.82K$ 7.82K

50.00M
50.00M 50.00M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

ارزش بازار فعلی OnChain Battles برابر است با $ 7.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OCB برابر است با 50.00M، و عرضه کل آن 50000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.82K است.

تاریخچه قیمت OnChain Battles (OCB) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت OnChain Battles به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت OnChain Battles به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت OnChain Battles به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت OnChain Battles به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0-9.78%
60 روز$ 0-89.30%
90 روز$ 0--

OnChain BattlesOCB چیست

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع OnChain Battles (OCB)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت OnChain Battles (USD)

ارزش OnChain Battles (OCB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از OnChain Battles (OCB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت OnChain Battles را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت OnChain Battles را بررسی کنید!

OCB به ارزهای محلی

توکنومیکس OnChain Battles (OCB)

درک، توکنومیکس OnChain Battles (OCB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OCB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره OnChain Battles (OCB)

امروز OnChain Battles (OCB) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای OCB به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی OCB نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی OCB نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار OnChain Battles چقدر است؟
ارزش بازار OCB برابر است با $ 7.82K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش OCB چقدر است؟
عرضه در گردش OCB برابر است با 50.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت OCB چقدر بوده است؟
OCB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00697617 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت OCB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
OCB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات OCB چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای OCB برابر است با -- USD.
آیا OCB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد OCB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت OCB مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:26:14 (UTC+8)

