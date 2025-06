OMNIXOMNIX چیست

OmniX is an interop infrastructure and dApps suite built to enable seamless, composable onchain experiences. Originally launched as the first ONFT launchpad on LayerZero, it has evolved into a protocol stack powering cross-chain applications and infrastructure. Current products include OmniX Send (gasless top-ups across 40+ EVM chains), OmniX DVN (a LayerZero v2 decentralized verifier), and Oxi Trade (a native Hyperliquid trading experience currently in development), with more onchain experiences coming soon—including VRF-powered ONFTs. OmniX now builds natively on Hyperliquid.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع OMNIX (OMNIX) وب سایت رسمی

توکنومیکس OMNIX (OMNIX)

درک، توکنومیکس OMNIX (OMNIX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده OMNIX بیشتر بدانید!