قیمت امروز Omnity Convertible Token

قیمت لحظه‌ ای Omnity Convertible Token (OCT) در حال حاضر برابر با $ 0.00160258 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OCT به USD برابر با $ 0.00160258 برای هر OCT می‌ باشد.

توکن Omnity Convertible Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 160,258 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00M OCT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OCT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 7.02 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OCT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.24 رسیده است.

اطلاعات بازار Omnity Convertible Token (OCT)

ارزش بازار $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K حجم (24 ساعته) $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K سرمایه در گردش 100.00M 100.00M 100.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Omnity Convertible Token برابر است با $ 160.26K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.24. عرضه در گردش OCT برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 160.26K است.