قیمت امروز Omnis Genesis by Virtuals

قیمت لحظه‌ ای Omnis Genesis by Virtuals (OMNI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OMNI به USD برابر با $ 0 برای هر OMNI می‌ باشد.

توکن Omnis Genesis by Virtuals در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,119.83 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 844.79M OMNI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OMNI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00270251 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OMNI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.89% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Omnis Genesis by Virtuals (OMNI)

ارزش بازار $ 13.12K$ 13.12K $ 13.12K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.46K$ 15.46K $ 15.46K سرمایه در گردش 844.79M 844.79M 844.79M عرضه کل 844,789,131.4558294 844,789,131.4558294 844,789,131.4558294

ارزش بازار فعلی Omnis Genesis by Virtuals برابر است با $ 13.12K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OMNI برابر است با 844.79M، و عرضه کل آن 844789131.4558294 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.46K است.