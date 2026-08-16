قیمت امروز oil inu

قیمت لحظه‌ ای oil inu (OILINU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 18.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OILINU به USD برابر با $ 0 برای هر OILINU می‌ باشد.

توکن oil inu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,239.36 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.05M OILINU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OILINU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OILINU طی یک ساعت گذشته به میزان +0.25% و در هفت روز اخیر به میزان +18.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار oil inu (OILINU)

ارزش بازار $ 19.24K$ 19.24K $ 19.24K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.24K$ 19.24K $ 19.24K سرمایه در گردش 999.05M 999.05M 999.05M عرضه کل 999,052,551.72371 999,052,551.72371 999,052,551.72371

ارزش بازار فعلی oil inu برابر است با $ 19.24K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OILINU برابر است با 999.05M، و عرضه کل آن 999052551.72371 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.24K است.