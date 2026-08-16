قیمت امروز Oil Exchange

قیمت لحظه‌ ای Oil Exchange (OILX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OILX به USD برابر با $ 0 برای هر OILX می‌ باشد.

توکن Oil Exchange در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 16,191.5 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.81M OILX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OILX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OILX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -13.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Oil Exchange (OILX)

ارزش بازار $ 16.19K$ 16.19K $ 16.19K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 16.19K$ 16.19K $ 16.19K سرمایه در گردش 999.81M 999.81M 999.81M عرضه کل 999,807,660.872951 999,807,660.872951 999,807,660.872951

ارزش بازار فعلی Oil Exchange برابر است با $ 16.19K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OILX برابر است با 999.81M، و عرضه کل آن 999807660.872951 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 16.19K است.