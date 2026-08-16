قیمت امروز OFFICIAL ZUNO

قیمت لحظه‌ ای OFFICIAL ZUNO (ZUNO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZUNO به USD برابر با $ 0 برای هر ZUNO می‌ باشد.

توکن OFFICIAL ZUNO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 178,653 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B ZUNO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZUNO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00863104 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZUNO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.58% و در هفت روز اخیر به میزان -0.59% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار OFFICIAL ZUNO (ZUNO)

ارزش بازار $ 178.65K$ 178.65K $ 178.65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 178.65K$ 178.65K $ 178.65K سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی OFFICIAL ZUNO برابر است با $ 178.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ZUNO برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 178.65K است.